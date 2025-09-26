26 settembre Madonna Marcelliana | il misterioso ritrovamento della statua

Lalucedimaria.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’antica statua della Madonna Marcelliana viene ritrovata in maniera misteriosa lungo il fiume, sopravvivendo nel corso dei secoli a numerose traversie. A Monfalcone, in provincia di Gorizia, si trova una delle più antiche immagini marmoree della regione: la statua della Beata Vergine Marcelliana, custodita sull’altare maggiore dell’omonimo santuario. La particolarità di questa immagine sta soprattutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

26 settembre madonna marcelliana il misterioso ritrovamento della statua

© Lalucedimaria.it - 26 settembre, Madonna Marcelliana: il misterioso ritrovamento della statua

In questa notizia si parla di: settembre - madonna

Meldola, le celebrazioni della Madonna del Popolo spostate a fine settembre. Perplessità da Meldola Futura

1° settembre, Madonna della Quercia: appare tra i rami avvolta da un luce celestiale

2 settembre, Madonna della Montagna: animale si inginocchia davanti alla Croce

Cerca Video su questo argomento: 26 Settembre Madonna Marcelliana