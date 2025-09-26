26 settembre Giornata europea delle lingue | le iniziative a Firenze
Firenze, 26 settembre 2025 - Oggi è la Giornata europea delle lingue. Istituita nel 2001 dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita. Questa giornata conta eventi in tutta Europa intorno intorno alla data del 26 settembre (http:edl.ecml.at ). Dal 2003, a Firenze, The British Institute of Florence, Institut francais Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Espanola celebrano la giornata organizzando un gioco europeo che permette di vincere corsi di lingua a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: settembre - giornata
Espanyol-Maiorca (lunedì 15 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria dei Pericos per chiudere la giornata?
Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre
Real Betis-Real Sociedad (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Anticipo della quinta giornata di Liga
? 25 settembre – Giornata Mondiale del Farmacista. Dietro ogni consiglio, ogni sorriso e ogni gesto c’è la passione per un lavoro fatto di ascolto, dedizione e cura. In Farmacia "Valle" - Avellino con i dott.ri Scarinzi, Melillo, Argenziano, La Serra , non trovi sol - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre. - X Vai su X
26 settembre, Giornata europea delle lingue: le iniziative a Firenze - Istituita nel 2001 dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e ... Lo riporta lanazione.it
Giornata europea delle lingue: tanti eventi in programma per il 26 settembre - Ogni anno, a fine settembre, le lingue tornano al centro dell’attenzione in Europa. Lo riporta orizzontescuola.it