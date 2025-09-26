26 settembre Giornata europea delle lingue | le iniziative a Firenze

Firenze, 26 settembre 2025 - Oggi è la Giornata europea delle lingue. Istituita nel 2001 dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita. Questa giornata conta eventi in tutta Europa intorno intorno alla data del 26 settembre (http:edl.ecml.at ). Dal 2003, a Firenze, The British Institute of Florence, Institut francais Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Espanola celebrano la giornata organizzando un gioco europeo che permette di vincere corsi di lingua a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

