20 uomini assaltano con picconi e pistole una gioielleria e portano via un bottino milionario | le incredibili immagini della rapina da film

Una scena da film d’azione, un’operazione criminale tanto sfacciata quanto violenta, ma che non aveva fatto i conti con una tecnologia di sorveglianza altrettanto sofisticata. Un gruppo di circa 20 persone ha preso d’assalto la gioielleria Heller Jewelers a San Ramon, in California, portando via un bottino stimato tra uno e due milioni di dollari. Ma grazie a una soffiata e all’uso di un drone, la polizia era già sulle loro tracce prima ancora che entrassero in azione, riuscendo ad arrestarne sette. L’irruzione è avvenuta lunedì pomeriggio, intorno alle 13:50. Un commando di una ventina di persone, alcune armate di pistola, altre di picconi, ha fatto irruzione nel negozio, mandando in frantumi le vetrine e razziando tutto ciò che potevano: anelli, orologi, collane e bracciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

