19 milioni di morti ogni anno per tumore entro il 2050 in Italia già oggi ci sono 180 mila vittime | l’allarme nel nuovo studio di Lancet Berrino | Agire sulle cause

Numeri che fanno impressione: entro il 2050, secondo uno studio appena pubblicato su The Lancet, nel mondo ci saranno 30 milioni di nuove diagnosi di tumore e quasi 19 milioni di morti ogni anno. Significa un aumento rispettivamente del 61% e del 75% rispetto ad oggi. È la conclusione a cui giungono gli esperti statunitensi del G lobal Burden of Disease Study Cancer Collaborators in uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet sulla base dei dati raccolti in 204 Paesi per 47 tipi di cancro differenti. Si tratta di una vera ondata che non risparmierà nessun continente, anche se a pagare il prezzo più alto saranno i Paesi a basso e medio reddito, dove i sistemi sanitari sono fragili e la prevenzione quasi inesistente.

