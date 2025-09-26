Sono finite ore di angoscia a Vittoria, nel Ragusano, dove un ragazzo di 17 anni era stato rapito nella serata di ieri da due uomini armati e incappucciati. Il giovane, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città e studente del liceo scientifico Giuseppe Mazzini, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni: si trova ora al commissariato di polizia per essere ascoltato dagli investigatori. Il sequestro era avvenuto alla periferia di Vittoria, in una zona residenziale, mentre il ragazzo era in compagnia di alcuni amici. Due Fiat Panda, una bianca e una nera, si erano avvicinate al gruppo: dall’auto scura erano scesi due uomini armati che, dopo aver urlato il cognome del 17enne, lo avevano costretto a salire in macchina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 17enne rapito sotto gli occhi degli amici: la notizia è appena arrivata