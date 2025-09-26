17enne rapito sotto gli occhi degli amici | la notizia è appena arrivata
Sono finite ore di angoscia a Vittoria, nel Ragusano, dove un ragazzo di 17 anni era stato rapito nella serata di ieri da due uomini armati e incappucciati. Il giovane, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città e studente del liceo scientifico Giuseppe Mazzini, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni: si trova ora al commissariato di polizia per essere ascoltato dagli investigatori. Il sequestro era avvenuto alla periferia di Vittoria, in una zona residenziale, mentre il ragazzo era in compagnia di alcuni amici. Due Fiat Panda, una bianca e una nera, si erano avvicinate al gruppo: dall’auto scura erano scesi due uomini armati che, dopo aver urlato il cognome del 17enne, lo avevano costretto a salire in macchina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: 17enne - rapito
Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria
Ragusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati
17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/rapito-un-giovane-a-vittoria-sequestratori-incappucciati-lo-prelevano-in-piazza/ Il ragazzo 17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato portato via da due uomini con il volto coperto. Il sequestro è avvenuto sotto gli - facebook.com Vai su Facebook
"VIA COL VENTO!". "Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito...". (cit.). (Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, oggi mercoledì 17 settembre. Adnkronos, 17 settembre). #blob - X Vai su X
Sequestro shock a Vittoria, giovane rapito sotto gli occhi dei coetanei - L'appello: "Chiunque abbia assistito ai fatti o possieda informazioni utili è invitato a contatta ... Da rainews.it