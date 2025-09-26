17enne figlio di un commerciante ortofrutticolo è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici La criminalità ha alzato la posta | cosa sappiamo finora
Un commando armato e incappucciato ha sequestrato un 17enne figlio di un noto commerciante di Vittoria (Ragusa). Portato via mentre era in piazza con gli amici. " La criminalità ha alzato la posta". Un ragazzo di diciassette anni è stato sequestrato nella serata di giovedì 25 settembre intorno alle 21.30 nel centro di Vittoria, una cittadina in provincia di Ragusa, nota per il più grande mercato ortofrutticolo del Sud Italia. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere di videosorveglianza della zona.
Un giovane di 17 anni figlio di un commerciante ortofrutticolo sequestrato in piazza a Vittoria in presenza degli amici.
Due sconosciuti col volto coperto hanno caricato il giovane su una Panda nera, lasciando il cellulare a terra per non essere tracciati