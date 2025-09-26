12 look con gli stivali di gomma tanto cool da far desiderare la pioggia
Non serve più la pioggia per indossarli. Gli stivali da pioggia hanno superato da tempo la soglia della mera funzionalità. Quello che un tempo era l’accessorio che rovinava un look oggi è diventato il punto di partenza per mise che raccontano un nuovo modo di intendere lo stile: pratico, coraggioso e volutamente imperfetto. Non è un caso che da Glastonbury in poi le icone british abbiano trasformato i wellies in oggetti di culto, portandoli fuori dal fango dei festival per farli entrare nello street style cittadino. Una lezione che oggi torna più che mai attuale. La moda dell’autunno inverno 2025 2026 è più funzionale che mai. 🔗 Leggi su Amica.it
