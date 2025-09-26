? FRECCIAROSSA SUPERCOPPA BASKET 2025 | in diretta in chiaro su CIELO! ?

LA FRECCIAROSSA SUPERCOPPA DI BASKET 2025 È LIVE SU CIELO! Il primo grande appuntamento della stagione cestistica italiana arriva con un weekend di puro spettacolo e adrenalina sul parquet.? IL PROGRAMMA CHE ACCENDE IL WEEKEND:? SABATO - LE SEMIFINALI DECISIVE: 18:15 - Prima semifinale Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia: chi vola in finale? 20:45 - Seconda semifinale Virtus Olidat.

