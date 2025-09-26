? Cecilia Gayle torna con Pasito Patras | il nuovo singolo disponibile da venerdì 26 settembre

Da oggi, venerdì 26 settembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo e il video di Cecilia Gayle, Pasito Patras per New Music Group, distribuzione Ada-music. Un gradito e atteso ritorno della Regina dei balli latino americani, Cecilia Gayle che con Pasito Patras, unisce il calore latino a sonorità popolari come la fisarmonica, in un crossover tra culture, generazioni e stili. Pasito Patras di Cecilia Gayle: il nuovo inno del ballo collettivo. Un ritorno esplosivo e tanto atteso: venerdì 26 settembre arriva su tutte le piattaforme digitali “Pasito Patras”, il nuovo singolo di Cecilia Gayle, pubblicato da New Music Group con distribuzione ADA Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

