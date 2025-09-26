? Non si può dire | il nuovo singolo di Rocco Cantautore è un inno satirico alla libertà di parola

Da oggi venerdì 26 settembre 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “NON SI PUÒ DIRE” (Artisti Online), il nuovo singolo di ROCCO CANTAUTORE che, con ironia tagliente e provocazione, affronta il politicamente corretto, smascherandone le contraddizioni e i tabù. Un’esplosione sonora tra pizzica, elettronica e denuncia, ecco “Non si può dire”. Da venerdì 26 settembre 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale il nuovo singolo di Rocco Cantautore, intitolato “NON SI PUÒ DIRE”. Con la sua firma ironica e provocatoria, l’artista torna con un brano che sfida il politicamente corretto, mettendone a nudo limiti, contraddizioni e ipocrisie con un linguaggio sonoro travolgente e una poetica che unisce satira, denuncia sociale e tradizione popolare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

