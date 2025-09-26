? Non si può dire | il nuovo singolo di Rocco Cantautore è un inno satirico alla libertà di parola
Da oggi venerdì 26 settembre 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “NON SI PUÒ DIRE” (Artisti Online), il nuovo singolo di ROCCO CANTAUTORE che, con ironia tagliente e provocazione, affronta il politicamente corretto, smascherandone le contraddizioni e i tabù. Un’esplosione sonora tra pizzica, elettronica e denuncia, ecco “Non si può dire”. Da venerdì 26 settembre 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale il nuovo singolo di Rocco Cantautore, intitolato “NON SI PUÒ DIRE”. Con la sua firma ironica e provocatoria, l’artista torna con un brano che sfida il politicamente corretto, mettendone a nudo limiti, contraddizioni e ipocrisie con un linguaggio sonoro travolgente e una poetica che unisce satira, denuncia sociale e tradizione popolare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: dire - nuovo
Xhaka Juve, svolta nel futuro dello svizzero: può dire di no alla proposta dell’Arabia Saudita! Il nuovo scenario di mercato
Fedez, nuovo “dissing” con Sala: “Lui con le mani pulite? Freud avrebbe da dire sulle parole scelte”
Jeda sicuro: «Con Chivu inizia un nuovo ciclo, è l’unica vera rivale del Napoli. Su Lookman scontato dire…»
Fuori oggi Niente da dire, il nuovo singolo di Levante Un brano intimo che racconta il valore del silenzio come scelta consapevole. Online anche il video ufficiale girato a Torino. Testo, significato e autori nell’articolo. - X Vai su X
Levante ha annunciato il suo nuovo singolo "Niente da dire". Lo ascolteremo su Radio Norba da venerdì 26 settembre @levanteofficial #levante #nientedadire #maimai #news #musica #radionorba - facebook.com Vai su Facebook
Levante: il nuovo singolo “Niente da dire” arriva su Radio Italia - L’artista riflette sul silenzio e sull’importanza dei gesti, che possono valere più delle parole. Scrive radioitalia.it
“Niente da dire” il nuovo singolo di Levante - Fuori da oggi, 23 settembre, “Niente da dire” (Warner Music Italia), il nuovo singolo di Levante, brano intimo e potente che riflette sul valore del silenzio attivo. Scrive radiowebitalia.it