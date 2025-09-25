Zucchero – Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Zucchero – Sugar Fornaciari, documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che ripercorre la vita e carriera artistica dell’artista emiliano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e cast. “Zucchero – Sugar Fornaciari” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario