Zucchero – Sugar Fornaciari | tutto quello che c’è da sapere sul documentario
Zucchero – Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Zucchero – Sugar Fornaciari, documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che ripercorre la vita e carriera artistica dell’artista emiliano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e cast. “Zucchero – Sugar Fornaciari” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: zucchero - sugar
Zucchero Sugar Fornaciari compie 70 anni: scopri il documentario imperdibile di Rai 3
Zucchero compie 70 anni, su Rai3 il docufilm Sugar Fornaciari
Auguri a #Zucchero. Adelmo Fornaciari spegne oggi 70 candeline, festeggiando sul palco per il settimo dei suoi 12 show all’Arena di Verona. In contemporanea, su @RaiTre, andrà in onda in prima visione il documentario ''Zucchero - Sugar Fornaciari'' - X Vai su X
La RSI festeggia i 70 anni dell'artista con il documentario "Zucchero - Sugar Fornaciari". Un ritratto intimo che ripercorre vita e carriera del cantautore anche attraverso le testimonianze di Bono, Francesco Guccini, Brian May, Sting e Paul Young. Stasera alle 2 - facebook.com Vai su Facebook
Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario - Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario in onda stasera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,20 ... tpi.it scrive
Zucchero - Sugar Fornaciari stasera in tv giovedì 25 settembre su Rai 3: il documentario che celebra i 70 anni dell'artista - Sugar Fornaciari, in prima visione stasera in tv giovedì 25 settembre, alle 21. Secondo corrieredellumbria.it