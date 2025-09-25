Zucchero Sugar Fornaciari compie 70 anni | scopri il documentario imperdibile di Rai 3

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un approfondimento dedicato alla figura di uno dei più influenti artisti italiani, il cui percorso musicale e umano viene raccontato attraverso un documentario in prima visione. L’evento televisivo si propone di offrire un ritratto completo di un artista che ha saputo attraversare decenni, generazioni e confini culturali, celebrando i suoi successi, le sue sfide e la sua evoluzione personale. il racconto di Zucchero: una carriera tra musica e vita privata. Il film documentario intitolato “Zucchero – Sugar Fornaciari”, trasmesso su Rai 3 il 25 settembre alle ore 21.20, è stato realizzato per celebrare il settantesimo compleanno dell’artista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

In questa notizia si parla di: zucchero - sugar

Per i 70 anni di Zucchero Fornaciari arriva su Rai3 il documentario evento: un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e per tutti i suoi fan!

