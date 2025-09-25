Zucchero spegne 70 candeline e accende 12 concerti all’Arena di Verona

Settant'anni, un numero che per Zucchero coincide con l'ennesimo assolo di energia: il cantautore emiliano spegne le candeline mentre il suo pubblico le accende di entusiasmo, pronto a un abbraccio collettivo che risuonerà per dodici serate all'Arena di Verona. Una festa lunga dodici notti La storica cornice dell'Arena di Verona si trasforma in questi giorni

Auguri a #Zucchero. Adelmo Fornaciari spegne oggi 70 candeline, festeggiando sul palco per il settimo dei suoi 12 show all’Arena di Verona. In contemporanea, su @RaiTre, andrà in onda in prima visione il documentario ''Zucchero - Sugar Fornaciari'' - X Vai su X

Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire» - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici ... Secondo leggo.it

