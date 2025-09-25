Zucchero spegne 70 candeline e accende 12 concerti all’Arena di Verona

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settant’anni, un numero che per Zucchero coincide con l’ennesimo assolo di energia: il cantautore emiliano spegne le candeline mentre il suo pubblico le accende di entusiasmo, pronto a un abbraccio collettivo che risuonerà per dodici serate allArena di Verona. Una festa lunga dodici notti La storica cornice dell’Arena di Verona si trasforma in questi giorni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

zucchero spegne 70 candeline e accende 12 concerti all8217arena di verona

© Sbircialanotizia.it - Zucchero spegne 70 candeline e accende 12 concerti all’Arena di Verona

In questa notizia si parla di: zucchero - spegne

zucchero spegne 70 candelineZucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire» - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici ... Secondo leggo.it

Zucchero Fornaciari compie 70 anni: Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica, blues, amici e radici emiliane - Per i 70 anni di Zucchero Fornaciari arriva su Rai3 il documentario evento: un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e per tutti i suoi fan! Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Zucchero Spegne 70 Candeline