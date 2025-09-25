Zucchero Fornaciari compie 70 anni | Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica blues amici e radici emiliane

Superguidatv.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zucchero Fornaciari festeggia 70 anni e per l’occasione Rai3 lo celebra con un documentario evento. Un vita in musica, tra blues, amici celebri e radici emiliane: questo e tanto altro nel documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” trasmesso in esclusiva in prima serata su Rai3. Zucchero Fornaciari 70 anni: su Rai3 il documentario evento. Oggi, giovedì 25 settembre 2025, giorno del 70esimo compleanno di Zucchero Fornaciari, la Rai celebra il re del blues con un documentario evento trasmesso dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. 70 anni di blues, anima e polvere di stelle per il cantautore raccontato nel documentario “ Zucchero – Sugar Fornaciari ” diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

zucchero fornaciari compie 70 anni rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica blues amici e radici emiliane

© Superguidatv.it - Zucchero Fornaciari compie 70 anni: Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica, blues, amici e radici emiliane

In questa notizia si parla di: zucchero - fornaciari

Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari

Zucchero Fornaciari, al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni

Zucchero Fornaciari, 70 anni da re del blues

zucchero fornaciari compie 70Zucchero compie 70 anni, chi è il re del rock-blues: la carriera e tutte le curiosità - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici e colleghi che lo ... Secondo ilmattino.it

Zucchero Fornaciari compie 70 anni: Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica, blues, amici e radici emiliane - Per i 70 anni di Zucchero Fornaciari arriva su Rai3 il documentario evento: un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e per tutti i suoi fan! Si legge su superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Zucchero Fornaciari Compie 70