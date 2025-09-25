Zucchero Fornaciari compie 70 anni | Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica blues amici e radici emiliane

Zucchero Fornaciari festeggia 70 anni e per l’occasione Rai3 lo celebra con un documentario evento. Un vita in musica, tra blues, amici celebri e radici emiliane: questo e tanto altro nel documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” trasmesso in esclusiva in prima serata su Rai3. Zucchero Fornaciari 70 anni: su Rai3 il documentario evento. Oggi, giovedì 25 settembre 2025, giorno del 70esimo compleanno di Zucchero Fornaciari, la Rai celebra il re del blues con un documentario evento trasmesso dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3. 70 anni di blues, anima e polvere di stelle per il cantautore raccontato nel documentario “ Zucchero – Sugar Fornaciari ” diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Zucchero Fornaciari compie 70 anni: Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica, blues, amici e radici emiliane

In questa notizia si parla di: zucchero - fornaciari

Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari

Zucchero Fornaciari, al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni

Zucchero Fornaciari, 70 anni da re del blues

Auguri a #Zucchero. Adelmo Fornaciari spegne oggi 70 candeline, festeggiando sul palco per il settimo dei suoi 12 show all’Arena di Verona. In contemporanea, su @RaiTre, andrà in onda in prima visione il documentario ''Zucchero - Sugar Fornaciari'' - X Vai su X

ZUCCHERO- STADI 2026 Overdose D'Amore 14 LUGLIO 2026 - MESSINA, STADIO SAN FILIPPO ? In vendita da lunedì 29 settembre alle ore 14:00 #friendsandpartners #concerti #zuccherofornaciari #puntoeacapo Zucchero Fornaciari Puntoeacapo - facebook.com Vai su Facebook

Zucchero compie 70 anni, chi è il re del rock-blues: la carriera e tutte le curiosità - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici e colleghi che lo ... Secondo ilmattino.it

Zucchero Fornaciari compie 70 anni: Rai 3 lo celebra con un documentario inedito tra musica, blues, amici e radici emiliane - Per i 70 anni di Zucchero Fornaciari arriva su Rai3 il documentario evento: un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e per tutti i suoi fan! Si legge su superguidatv.it