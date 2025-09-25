zucchero fornaciari 70 anni da re del blues

A cavallo tra l'Emilia e il blues. Zucchero «Sugar» Fornaciari ha realizzato l'incastro perfetto tra melodia italiana, ritmi e sonorità d'Oltreoceano. Una sottile e carsica malinconia immersa e rivitalizzata dalla voce roca e intensa. Arrangiamenti che hanno trainato successi planetari. Punto di incontro tra la pianura e Joe Cocker. Anche se, come spesso accade, a Sanremo non se ne sono accorti subito. Ma Zucchero rinfrescherà le idee domani all'Arena di Verona dove festeggerà il suo compleanno sul palco: 70 anni di musica vissuta intensamente. Dagli esordi faticosi ai lavori per sbarcare il lunario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

