Zucchero Fornaciari 70 anni da re del blues
A cavallo tra l'Emilia e il blues. Zucchero «Sugar» Fornaciari ha realizzato l'incastro perfetto tra melodia italiana, ritmi e sonorità d'Oltreoceano. Una sottile e carsica malinconia immersa e rivitalizzata dalla voce roca e intensa. Arrangiamenti che hanno trainato successi planetari. Punto di incontro tra la pianura e Joe Cocker. Anche se, come spesso accade, a Sanremo non se ne sono accorti subito. Ma Zucchero rinfrescherà le idee domani all'Arena di Verona dove festeggerà il suo compleanno sul palco: 70 anni di musica vissuta intensamente. Dagli esordi faticosi ai lavori per sbarcare il lunario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: zucchero - fornaciari
Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari
Zucchero Fornaciari, al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni
Verona 6/12 Gira in aria un feeling... Grazie, a buon rendere. A domani, sold out show #7. . Verona 6/12 Gira in aria un feeling... Thanks, I owe you one. Until tomorrow, sold out show #7 #ZuccheroFornaciari #OverdoseDAmoreWorldTour #ArenaDiVerona - X Vai su X
ZUCCHERO- STADI 2026 Overdose D'Amore 14 LUGLIO 2026 - MESSINA, STADIO SAN FILIPPO ? In vendita da lunedì 29 settembre alle ore 14:00 #friendsandpartners #concerti #zuccherofornaciari #puntoeacapo Zucchero Fornaciari Puntoeacapo - facebook.com Vai su Facebook
Zucchero Fornaciari, 70 anni da re del blues - Zucchero «Sugar» Fornaciari ha realizzato l’incastro perfetto tra melodia italiana, ritmi ... Da iltempo.it
Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire» - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici ... Secondo leggo.it