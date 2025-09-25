Zucchero fa 70 anni | dal ‘dududu’ alle lacrime nascoste il compleanno più dolceamaro dedicato a Gaza

Cultweb.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, oggi neo settantenne, è molto più del semplice “dududu” della sua Donne. Nato a Roncocesi il 25 settembre 1955, la sua vita è un intreccio di successi musicali, collaborazioni internazionali e momenti di profonda sofferenza. Così, mentre stasera Zucchero festeggerà in concerto all’Arena di Verona, vi raccontiamo qui il percorso artistico di questo amatissimo cantautore italiano e gli aspetti più personali della sua vita. L’infanzia a Roncocesi (Reggio Emilia), descritta come un “piccolo mondo alla Guareschi”, ha lasciato un segno indelebile nella memoria di Zucchero. 🔗 Leggi su Cultweb.it

zucchero fa 70 anni dal 8216dududu8217 alle lacrime nascoste il compleanno pi249 dolceamaro dedicato a gaza

© Cultweb.it - Zucchero fa 70 anni: dal ‘dududu’ alle lacrime nascoste, il compleanno più dolceamaro dedicato a Gaza

In questa notizia si parla di: zucchero - anni

Zucchero Fornaciari, al via i 12 live all’Arena di Verona con cui festeggia 70 anni

Violenza sessuale al ’Dolce Zucchero’. La Cassazione conferma la condanna di 3 anni e 4 mesi per lo studente

“Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni)

I 70 anni di Zucchero, un’anima blues sempre in viaggio - Dal blues emiliano ai palchi mondiali, «il cappellaio matto dall’anima di cuoio» festeggia il suo compleanno con uno show all'Arena di Verona ... Riporta iodonna.it

zucchero fa 70 anniZucchero compie 70 anni, chi è il re del rock-blues: la carriera e tutte le curiosità - Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici e colleghi che lo ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Zucchero Fa 70 Anni