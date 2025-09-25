Zucchero | Dopo la separazione dalla mia prima moglie sono caduto in depressione Un inferno da cui sono uscito con un libro e qualche pasticca di Prozac

Il cantante compie 70 anni e si racconta: dai difficili anni vissuti dopo la separazione («non per mia scelta») da Angela Figliè all'attuale serenità con Francesca Mozer: «Sono felice, ho avuto la fortuna di trovare Francesca, ho tre figli.». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

