Zucchero compie 70 anni Successo e flop di Sanremo i debiti la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio | La mia ex moglie mi ha massacrato volevo morire

25 set 2025

Zucchero spegne 70 candeline il 25 settembre 2025. Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici e. 🔗 Leggi su Leggo.it

“Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni)

zucchero compie 70 anniZucchero compie 70 anni e spiazza tutti: “Faccio pipì e piango”/ Il bullismo, l’adolescenza e la depressione - Zucchero, 70 anni di carriera e cadute: “Attacchi di panico, Prozac e lacrime. Si legge su ilsussidiario.net

Zucchero compie 70 anni: la vita e la carriera raccontate da lui - Gli aneddoti da palco e le storie di vita reale che il bluesman emliano ha raccontato a Panorama nel corso degli anni ... Secondo panorama.it

