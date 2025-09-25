Zucchero compie 70 anni Successo e flop di Sanremo i debiti la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio | La mia ex moglie mi ha massacrato volevo morire

Zucchero spegne 70 candeline il 25 settembre 2025. Il cantautore nato a Reggio Emilia festeggia il suo compleanno con ben 12 show all'Arena di Verona, circondato dalla sua famiglia, amici e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Zucchero compie 70 anni. Successo e flop di Sanremo, i debiti, la lite con Aretha Franklin e la depressione dopo il divorzio: «La mia ex moglie mi ha massacrato, volevo morire»

In questa notizia si parla di: zucchero - compie

“Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni)

Zucchero compie 70 anni: la vita e la carriera raccontate da lui

#Juorno #Zucchero compie 70 anni: “La mia vita è un #blues ma sul #palco sto meglio che ovunque” - X Vai su X

Il 25 settembre il cantante Zucchero compie 70 anni. Ha venduto 60 milioni di dischi. Altalenante il suo rapporto con il festival di Sanremo Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/35xys8cy - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno Zucchero! Il 're' del soul-blues italiano compie 70 anni; “Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Mi sento come se avessi 35-40 anni ma inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia”: parla Zucchero (che compie 70 anni); Zucchero compie 70 anni: un mito tra musica e stile.

Zucchero compie 70 anni e spiazza tutti: “Faccio pipì e piango”/ Il bullismo, l’adolescenza e la depressione - Zucchero, 70 anni di carriera e cadute: “Attacchi di panico, Prozac e lacrime. Si legge su ilsussidiario.net

Zucchero compie 70 anni: la vita e la carriera raccontate da lui - Gli aneddoti da palco e le storie di vita reale che il bluesman emliano ha raccontato a Panorama nel corso degli anni ... Secondo panorama.it