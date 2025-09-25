Zucchero chi sono le figlie Irene e Alice

Zucchero Fornaciari è uno degli artisti più iconici della musica italiana, conosciuto in tutto il mondo per la sua voce graffiante e il suo stile che unisce blues, soul e rock. Ma al di là del palco, Zucchero è anche un padre amorevole di tre figli: Irene, Alice e Adelmo Blue. Le sue figlie, nate dal suo primo matrimonio con Angela Figliè, hanno scelto strade molto diverse ma entrambe legate al mondo dell’arte e della creatività. Irene Fornaciari, una vita in musica. Classe 1983, Irene Fornaciari ha ereditato dal padre la passione per la musica. Il suo debutto ufficiale avviene nei primi anni 2000, quando collabora con Zucchero nel brano Karma, stai calma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zucchero, chi sono le figlie Irene e Alice

