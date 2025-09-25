Zucchero annuncia il nuovo tour | concerto anche a Pescara
Zucchero, dopo il successo travolgente dello scorso anno, torna a Pescara il prossimo 8 luglio 2026 con il nuovo tour intitolato “Overdose d’amore – Stadi 2026”. L’artista emiliano ha scelto nuovamente lo stadio Adriatico per una nuova serata esplosiva, ricca di emozioni e soprattutto di ottima. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Zucchero annuncia nuovi concerti negli stadi italiani per il 2026 - X Vai su X
Zucchero Fornaciari si appresta a festeggiare i suoi 70 suonando in Arena di Verona e nel frattempo annuncia il ritorno negli stadi anche per l'estate 2026: tutte le info. - facebook.com Vai su Facebook
Zucchero, 70 anni tra blues e vita: festeggiamenti all'Arena di Verona - Stasera Adelmo “Zucchero” Fornaciari soffia le candeline sul palco dove la sua musica trova la massima espressione. Lo riporta msn.com
Zucchero annuncia nuovi concerti negli stadi italiani - L'artista, che il 25 settembre festeggerà il suo 70esimo compleanno all'Arena di Verona, ha annunciato nuovi appuntamenti per l'estate del prossimo anno ... Segnala radioitalia.it