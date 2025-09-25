Zone rosse a Milano prolungate fino al 31 marzo 2026 | si allargano le aree coinvolte
Le misure straordinarie in vigore nelle zone rosse di Milano e Rozzano sono state prolungate di altri sei mesi, fino al 31 marzo 2026, come deciso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione presieduta dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti. I risultati ottenuti dalla misura straordinaria – che secondo la prefettura ha rafforzato la sicurezza e restituito la piena fruibilità di aree degradate – hanno convito le autorità a prolungarne la durata di altri sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: zone - rosse
Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città
Zone rosse a Milano, negata la sospensiva. I giudici: prevale l’ordine pubblico
Bergamo, sei zone della città rimangono rosse: ecco quali sono e quanto dureranno
A Milano sono state prorogate le zone rosse (il provvedimento contro scippi e furti) https://ift.tt/9MxV5ep - X Vai su X
Rispetto all'attuale ordinanza, in vigore fino al 30 settembre, si allarga il perimetro delle zone rosse - facebook.com Vai su Facebook
Zone rosse a Milano prorogate fino al 31 marzo: saranno attive anche per le Olimpiadi invernali - Tra il primo aprile e il 30 settembre di quest’anno i controlli effettuati dalle Forze di Polizia hanno portato complessivamente all’identificazione di ... Scrive milano.repubblica.it
Milano, zone rosse prorogate fino al 30 marzo per «coprire» anche le Olimpiadi Milano-Cortina. Confini allargati - L'ordinanza del prefetto permette alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente dalle aree «calde» della città persone moleste o con precedenti. Lo riporta milano.corriere.it