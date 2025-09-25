Zone rosse a Milano prolungate fino al 31 marzo 2026 | si allargano le aree coinvolte

Le misure straordinarie in vigore nelle zone rosse di Milano e Rozzano sono state prolungate di altri sei mesi, fino al 31 marzo 2026, come deciso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione presieduta dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti. I risultati ottenuti dalla misura straordinaria – che secondo la prefettura ha rafforzato la sicurezza e restituito la piena fruibilità di aree degradate – hanno convito le autorità a prolungarne la durata di altri sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

