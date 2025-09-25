Zhegrova Juventus cresce la voglia di vederlo titolare! La conoscenza con David può aiutarlo ma… I dettagli sulle condizioni dell’esterno

Zhegrova Juventus, cresce la voglia di vederlo titolare: tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero. Tra i tanti volti nuovi della Juventus di questa stagione, ce n’è uno che stuzzica più di altri la fantasia dei tifosi: Edon Zhegrova. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’esterno kosovaro, uno degli ultimi rinforzi del mercato estivo, ha tutte le carte in regola per diventare l’arma in più nell’arsenale di Igor Tudor, grazie alle sue qualità uniche e a un’intesa speciale con un altro nuovo acquisto. Al momento, il tecnico croato lo sta gestendo con grande cautela. Zhegrova, infatti, è reduce da un lungo periodo di stop per infortunio e il suo minutaggio viene ancora attentamente dosato per evitare ricadute e permettergli di ritrovare gradualmente la migliore condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

