Zhegrova Juventus cresce la voglia di vederlo titolare! La conoscenza con David può aiutarlo ma… I dettagli sulle condizioni dell’esterno
Zhegrova Juventus, cresce la voglia di vederlo titolare: tutti gli aggiornamenti sull’esterno bianconero. Tra i tanti volti nuovi della Juventus di questa stagione, ce n’è uno che stuzzica più di altri la fantasia dei tifosi: Edon Zhegrova. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’esterno kosovaro, uno degli ultimi rinforzi del mercato estivo, ha tutte le carte in regola per diventare l’arma in più nell’arsenale di Igor Tudor, grazie alle sue qualità uniche e a un’intesa speciale con un altro nuovo acquisto. Al momento, il tecnico croato lo sta gestendo con grande cautela. Zhegrova, infatti, è reduce da un lungo periodo di stop per infortunio e il suo minutaggio viene ancora attentamente dosato per evitare ricadute e permettergli di ritrovare gradualmente la migliore condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zhegrova come David? Potrebbe ripetersi la stessa storia dell'attaccante della Juventus.
Zhegrova si allena anche nel giorno libero: la sua stagione può iniziare davvero da Juventus-Atalanta - Il nuovo acquisto della Juve non perde un giorno per migliorare le sue condizioni fisiche e manda un messaggio a Tudor.
Juventus, Zhegrova e quei 10 minuti da incanto: i tifosi premono, la scelta di Tudor per Verona - Zhegrova ha debuttato nel folle finale della gara contro il Borussia Dortmund mostrando personalità e tecnica, i tifosi della Juventus lo vogliono titolare a Verona: la scelta di Tudor