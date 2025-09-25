Zhegrova Juve il kosovaro scalda i motori | ottimi segnali dalla Continassa cosa può succedere sabato contro l’Atalanta Novità

Zhegrova Juve, l’esterno sta dimostrando una crescita di rendimento e spera di aumentare il suo minutaggio a partire dalla sfida con l’Atalanta. C’è grande fermento nel reparto avanzato della Juventus, specialmente per quanto riguarda gli esterni, dove la concorrenza è alta ma il rendimento è in costante aumento. Un giocatore che sta scalando le gerarchie è Edon Zhegrova, attaccante kosovaro noto per la sua velocità e il dribbling. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sta mostrando una crescita di rendimento nelle ultime uscite con la maglia bianconera. Questa evoluzione lo rende un serio candidato per ottenere più spazio nella prossima gara di campionato, la difficile sfida di sabato contro l’ Atalanta di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

