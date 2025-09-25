Zes Unica tra risultati e sfide future | a Roma il convegno promosso da Svimez e Istituto Reichlin
Si è tenuto oggi a Roma, promosso da Svimez e Istituto Reichlin, il convegno “La Zes unica alla sfida dell’attuazione. Risultati e prospettive”, nel quale sono intervenuti Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche per il Sud, Antonio Accetturo, economista Banca d’Italia, Natale Mazzuca, vicepresidente Confindustria con delega al Mezzogiorno; Ferdinando Natali, responsabile per il Sud UniCredit Italia, Monica Riccardi, senior legal counsel di Novartis Italia, Adriano Giannola, presidente Svimez, Giuliano Amato, presidente Istituto Reichlin e Gian Paolo Manzella, vicepresidente Svimez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unica - risultati
La squadra di Turati è l’unica nei tre gironi di Serie C a non aver ancora fatto punti, e mercoledì al De Simone arriverà un avversario di livello Nell’incubatore del tifo siracusano, la passione per i colori azzurri deve per forza di cose fare i conti con i risultati. N - facebook.com Vai su Facebook
#BlendX, l'unica piattaforma AI che progettata l'innovazione accelerando risultati e mette in connessione le risorse. #Next #DigithON2025 - X Vai su X
Regionali Calabria, Tridico: «Occorre andare oltre la Zes unica» - Pasquale Tridico, candidato presidente alle Regionali di ottobre per il centrosinistra, risponde alle domande di Unindustria Calabria ... quotidianodelsud.it scrive
Anghileri (Confindustria): “Rendiamo l’Italia una Zes Unica’ - 'Riproporre misure fondamentali per imprese, come Industria 4. Secondo msn.com