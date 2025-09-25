Zes Unica tra risultati e sfide future | a Roma il convegno promosso da Svimez e Istituto Reichlin

Si è tenuto oggi a Roma, promosso da Svimez e Istituto Reichlin, il convegno “La Zes unica alla sfida dell’attuazione. Risultati e prospettive”, nel quale sono intervenuti Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche per il Sud, Antonio Accetturo, economista Banca d’Italia, Natale Mazzuca, vicepresidente Confindustria con delega al Mezzogiorno; Ferdinando Natali, responsabile per il Sud UniCredit Italia, Monica Riccardi, senior legal counsel di Novartis Italia, Adriano Giannola, presidente Svimez, Giuliano Amato, presidente Istituto Reichlin e Gian Paolo Manzella, vicepresidente Svimez. 🔗 Leggi su Ildenaro.it