Zes unica e modifiche le preoccupazioni di Confindustria

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimiamo stupore e grande preoccupazione per l’ emendamento al cosiddetto Decreto Terra dei Fuochi, all’esame del Senato, con cui si istituisce un Dipartimento per il Sud destinato, tra l’altro, a svolgere le funzioni attualmente svolte dalla struttura di missione della Zes Unica. Mentre apprezziamo l’impegno, anche finanziario, del Governo per avviare a definitiva soluzione la storica questione dell’inquinamento ambientale di alcune aree del nostro territorio, restiamo a dir poco perplessi su una iniziativa che trascura un dato elementare: l’efficacia della Zes unica si è palesata con i fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

zes unica e modifiche le preoccupazioni di confindustria

© Anteprima24.it - Zes unica e modifiche, le preoccupazioni di Confindustria

In questa notizia si parla di: unica - modifiche

Cerca Video su questo argomento: Zes Unica Modifiche Preoccupazioni