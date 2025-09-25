Zes unica e modifiche le preoccupazioni di Confindustria
Tempo di lettura: 2 minuti "Esprimiamo stupore e grande preoccupazione per l' emendamento al cosiddetto Decreto Terra dei Fuochi, all'esame del Senato, con cui si istituisce un Dipartimento per il Sud destinato, tra l'altro, a svolgere le funzioni attualmente svolte dalla struttura di missione della Zes Unica. Mentre apprezziamo l'impegno, anche finanziario, del Governo per avviare a definitiva soluzione la storica questione dell'inquinamento ambientale di alcune aree del nostro territorio, restiamo a dir poco perplessi su una iniziativa che trascura un dato elementare: l'efficacia della Zes unica si è palesata con i fatti.
