Zero emissioni | l’Abruzzo è tra le ultime regioni nella transizione verde

L’Abruzzo non riesce a tenere il passo della sostenibilità e scivola nelle ultime posizioni della classifica nazionale. A rivelarlo è l’Indice Zero Emissioni (Ize), elaborato da Casinos.com in occasione della scorsa giornata internazionale zero emissioni Zeday, che si è tenuta il 21 settembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it