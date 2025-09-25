Zero emissioni | l’Abruzzo è tra le ultime regioni nella transizione verde
L’Abruzzo non riesce a tenere il passo della sostenibilità e scivola nelle ultime posizioni della classifica nazionale. A rivelarlo è l’Indice Zero Emissioni (Ize), elaborato da Casinos.com in occasione della scorsa giornata internazionale zero emissioni Zeday, che si è tenuta il 21 settembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: zero - emissioni
Clima, Corrado (PD/S&D): “Bene il taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, ma no a flessibilità che riduca l’ambizione climatica”
«Giù le emissioni del 90% in 15 anni»
L’ultima giravolta di Ursula: promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo
Il 21 settembre abbiamo ricordato la Giornata Internazionale a Zero Emissioni. Noi di Turbo Service crediamo che la sostenibilità non sia una moda, ma una direzione concreta. È per questo che proponiamo una gamma completa di carrelli elettrici Linde, pens - facebook.com Vai su Facebook
L'auto a zero emissioni 2035? Solo elettrica (e molto migliore) La puntata di Fuoco Amico- Vaielettrico https://vaielettrico.it/lauto-a-zero-emissioni-2035-solo-elettrica-e-molto-migliore/… @MauroTedeschini @lucapagni @gianbasilio - X Vai su X
Emissioni, il percorso per la net-zero al 2050 e il ruolo delle imprese - Secondo gli ultimi dati Ispra relativi al 2023 i settori che maggiormente producano gas climalteranti sono i trasporti (28% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (21%), il ... Come scrive ilsole24ore.com
Nuovi incentivi per acquisto di veicoli a zero emissioni: dai beneficiari al budget, ecco quello che c’è da sapere - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto per ... Si legge su ilsole24ore.com