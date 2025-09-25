Zero emissioni | l’Abruzzo è tra le ultime regioni nella transizione verde

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo non riesce a tenere il passo della sostenibilità e scivola nelle ultime posizioni della classifica nazionale. A rivelarlo è l’Indice Zero Emissioni (Ize), elaborato da Casinos.com in occasione della scorsa giornata internazionale zero emissioni Zeday, che si è tenuta il 21 settembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: zero - emissioni

