Zelensky | stop guerra o il Cremlino si trovi dei rifugi La Nato | caccia ungheresi intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca
Zelensky ad Axios: «Chiesta a Trump un'arma cruciale, ci ha dato l'ok per colpire in Russia». I caccia Usa intercettano un aereo da guerra russo vicino all'Alaska. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: zelensky - stop
Ucraina: FT, domani telefonata Trump-Zelensky, discuteranno stop armi
Telefonata Trump-Putin sull’Ucraina. Venerdì il colloquio tra il presidente Usa e Zelensky dopo lo stop alle armi
Telefonata Trump-Zelensky, focus su stop armi Usa e difesa di Kiev, l'ucraino: "Discusso della possibilità di produzione congiunta di droni"
Trump alla Nato: "Stop al petrolio russo e dazi alla Cina" Iniziata l'operazione Nato Sentinella dell’Est. Zelensky: "Proteggere i cieli di Kiev e dei Paesi limitrofi" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina-Russia. Ungheria, riunione Ue è tsunami proguerra. Zelensky: “Stop parole, ora fatti” - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo». Il polacco Tusk: Trump lascia all'Europa il conflitto - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Lo riporta ilgazzettino.it
Ucraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo. Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò» - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Come scrive ilmessaggero.it