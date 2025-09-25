Zelensky | Stop guerra o al Cremlino cerchino un rifugio aereo

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Devono sapere dove si trovano i rifugi antiaerei, ha detto Zelensky a proposito dei funzionari del Cremlino. Ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky stop guerra o al cremlino cerchino un rifugio aereo

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Stop guerra o al Cremlino cerchino un rifugio aereo”

In questa notizia si parla di: zelensky - stop

Ucraina: FT, domani telefonata Trump-Zelensky, discuteranno stop armi

Telefonata Trump-Putin sull’Ucraina. Venerdì il colloquio tra il presidente Usa e Zelensky dopo lo stop alle armi

Telefonata Trump-Zelensky, focus su stop armi Usa e difesa di Kiev, l'ucraino: "Discusso della possibilità di produzione congiunta di droni"

zelensky stop guerra cremlinoUcraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo. Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò» - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Secondo ilmessaggero.it

zelensky stop guerra cremlinoZelensky, stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo - Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vi ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Stop Guerra Cremlino