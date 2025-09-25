Zelensky | Stop guerra o al Cremlino cerchino un rifugio aereo
Devono sapere dove si trovano i rifugi antiaerei, ha detto Zelensky a proposito dei funzionari del Cremlino. Ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump alla Nato: "Stop al petrolio russo e dazi alla Cina" Iniziata l'operazione Nato Sentinella dell'Est. Zelensky: "Proteggere i cieli di Kiev e dei Paesi limitrofi"
Ucraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo. Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò» - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Secondo ilmessaggero.it
Zelensky, stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo - Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vi ... Da msn.com