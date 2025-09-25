Zelensky | Mio obiettivo la pace non continuare a candidarmi

Ildifforme.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky afferma di non avere intenzione di rimanere alla guida dell’Ucraina una volta finita la guerra. Al giornalista Barak Ravid su ‘The Axios Show’, poco prima di lasciare New York dopo l’intervento all’Assemblea generale dell’Onu per fare rientro a Kiev, ha anche promesso di chiedere al Parlamento ucraino, in caso di cessate il fuoco, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

zelensky mio obiettivo la pace non continuare a candidarmi

© Ildifforme.it - Zelensky: “Mio obiettivo la pace, non continuare a candidarmi”

In questa notizia si parla di: zelensky - obiettivo

Meloni sente Trump e Zelensky: obiettivo il raggiungimento di una pace giusta in Ucraina

Gli occhi del mondo su Anchorage. L'obiettivo di Trump, la strategia d Putin, l'attesa di Zelensky

Gli occhi del mondo su Anchorage. L'obiettivo di Trump, la strategia di Putin, l'attesa di Zelensky

zelensky mio obiettivo paceZelensky: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi ricandiderò". La Nato intercetta 5 jet russi - Caccia della Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca “Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su- Scrive msn.com

zelensky mio obiettivo paceZelensky: 'Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Barak Ravid, nel programma 'The Axios Show', che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Mio Obiettivo Pace