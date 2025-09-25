Zelensky | La Russia ponga fine alla guerra o i funzionari del Cremlino cerchino un rifugio antiaereo

"Abbiamo il sostegno di Trump per attaccare obiettivi russi", ha dichiarato il presidente ucraino per poi aggiungere: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò". Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti: chiuso lo scalo di Aalborg. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky russia ponga fineUcraina, Zelensky: "Pronto a lasciare quando la guerra finirà" - Volodymyr Zelensky afferma di non avere intenzione di rimanere alla guida dell'Ucraina una volta finita la guerra, innescata dall'invasione russa su vasta scala avviata nel febbraio di tre anni fa. Lo riporta msn.com

Zelensky: "La Russia ponga fine alla guerra o i funzionari del Cremlino cerchino un rifugio antiaereo" - Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sap ... Come scrive msn.com

