Zelensky | La Russia ponga fine alla guerra o i funzionari del Cremlino cerchino un rifugio antiaereo
"Abbiamo il sostegno di Trump per attaccare obiettivi russi", ha dichiarato il presidente ucraino per poi aggiungere: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò". Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti: chiuso lo scalo di Aalborg. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: zelensky - russia
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
#Tg2000, #24settembre 2025 - ore 14.55 #Palestina #Gaza #Israele #Hamas #Trump #ONU #Russia #Ucraina #Zelensky #Pace #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Tajani #Meloni #Como #Maltempo #Cina #Gorizia #CEI #PapaLeoneXIV #ClaudiaCardinale #T - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: “La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni nella notte, tre morti” - X Vai su X
Ucraina, Zelensky: "Pronto a lasciare quando la guerra finirà" - Volodymyr Zelensky afferma di non avere intenzione di rimanere alla guida dell'Ucraina una volta finita la guerra, innescata dall'invasione russa su vasta scala avviata nel febbraio di tre anni fa. Lo riporta msn.com
Zelensky: "La Russia ponga fine alla guerra o i funzionari del Cremlino cerchino un rifugio antiaereo" - Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sap ... Come scrive msn.com