Zelensky | La Crimea non è un pezzo di terra ma di vita – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) New York 25 settembre 2025 “Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto sia facile prendersi un pezzo di un altro stato.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo intervento al vertice sulla Crimea, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zelensky - crimea

Zelensky pensa al passo indietro. Lasciare ai russi Donbass e Crimea

"Zelensky può mettere subito fine alla guerra, rinunci a Crimea e Nato". Zelensky è arrivato a Washington con i leader europei, Trump: "Incontro senza precedenti"

"Per mettere subito fine alla guerra rinunci a Crimea e Nato": Zelensky è arrivato a Washington con i leader europei, Trump: "Incontro senza precedenti"

Zelensky all'Onu: la Crimea "&#232; un pezzo di vita" dell'Ucraina - "Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto possa essere facile prendersi un pezzo di un altro Sta ... Scrive libero.it

zelensky crimea 232 pezzoZelensky: La Crimea non &#232; un pezzo di terra ma di vita - (Agenzia Vista) “Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto sia facile prendersi un pezzo ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Crimea 232 Pezzo