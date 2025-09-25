Zelensky incontra il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez all' Onu a New York – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

