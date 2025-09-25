Zelensky incontra il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez all' Onu a New York – Il video
(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: zelensky - incontra
Zelensky dal Papa, poi incontra Mattarella. Il Capo dello Stato: «Dall’Italia posizione ferma. Ammiriamo il vostro popolo»
“Pronto ad ospitare i negoziati di pace”. Papa Leone incontra Zelensky a Roma
Zelensky in Italia, incontra il Papa e Mattarella
Fico mette piede in Ucraina e incontra Zelensky. Dopo il viaggio in Cina, il premier slovacco vede il presidente ucraino. Ambiguità di Bratislava di Micol Flammini - facebook.com Vai su Facebook
Fico mette piede in Ucraina e incontra Zelensky. Dopo il viaggio in Cina, il premier slovacco vede il presidente ucraino. Ambiguità di Bratislava di Micol Flammini - X Vai su X
Zelensky incontra il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez all'Onu a New York - (Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez. Si legge su msn.com
Zelensky incontra il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez all'Onu a New York – Il video - (Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez. Secondo msn.com