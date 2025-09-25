Zelensky e il giorno del ritiro il presidente ucraino sulle elezioni a Kiev | Poi non mi ricandiderò – Il video
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che non intende guidare il Paese in tempo di pace, sottolineando che il suo principale obiettivo è porre fine alla guerra in corso. In un’intervista a Barak Ravid per il programma The Axios Show, Zelensky ha spiegato che, se verrà raggiunto un cessate il fuoco, chiederà al parlamento ucraino di indire nuove elezioni. Già ad agosto scorso aveva spiegato come, durante la guerra, non fosse intenzionato a indire nuove votazioni, perché «devono essere organizzate in un contesto sicuro». September 25, 2025 L’ipotesi del ritiro dopo la guerra. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: zelensky - giorno
Al via le call Ue-Zelensky-Trump. Una fonte ad Axios: "Il presidente è inc... con Putin, possiamo affossarne l'economia in un giorno"
Zelensky, Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati
Zelensky: “Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati e questo la dice lunga…”
A #NewYork continuano i lavori dell’Assemblea dell’Onu: oggi è stato il giorno del Presidente ucraino #Zelensky. #Tg1 Matteo Alviti - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: «Io a Mosca? Non posso mentre il mio Paese è sotto attacco ogni giorno. Venga Putin a Kiev» - X Vai su X
Zelensky e il giorno del ritiro, il presidente ucraino sulle elezioni a Kiev: «Poi non mi ricandiderò» – Il video - Il presidente ucraino ha promesso nuove elezioni se si raggiungerà un cessate il fuoco con Mosca, alle quali - Secondo msn.com
Zelensky si dice pronto a lasciare la presidenza dell'Ucraina dopo che la guerra sarà finita - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Barak Ravid, nel programma "The Axios Show", che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Da huffingtonpost.it