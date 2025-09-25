Zelensky e il giorno del ritiro il presidente ucraino sulle elezioni a Kiev | Poi non mi ricandiderò – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che non intende guidare il Paese in tempo di pace, sottolineando che il suo principale obiettivo è porre fine alla guerra in corso. In un’intervista a Barak Ravid per il programma The Axios Show, Zelensky ha spiegato che, se verrà raggiunto un cessate il fuoco, chiederà al parlamento ucraino di indire nuove elezioni. Già ad agosto scorso aveva spiegato come, durante la guerra, non fosse intenzionato a indire nuove votazioni, perché «devono essere organizzate in un contesto sicuro». September 25, 2025 L’ipotesi del ritiro dopo la guerra. 🔗 Leggi su Open.online