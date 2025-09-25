Zelensky | Diritto garantito solo con armi e amici potenti
L’aula dell’Assemblea generale dell’Onu ieri non era gremita per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha aperto il secondo giorno, ma il suo messaggio è risuonato forte e chiaro: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: zelensky - diritto
Zelensky all'Onu: "Se si vuole la pace bisogna avere le armi: il diritto internazionale è al collasso"
Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte
Assemblea Onu, la stilettata di Zelensky: "Nazioni Unite deboli, fanno solo dichiarazioni, il diritto internazionale? Fallito, servono le armi" - VIDEO
#Zelensky all’#Onu: le armi e non il diritto decidono chi sopravvive oggi - facebook.com Vai su Facebook
Per la Russia le accuse di violazione dello spazio aereo «sono isteria». Zelensky all’Onu: «Il diritto internazionale è al collasso» - X Vai su X
Zelensky: Il diritto internazionale non funziona, le armi sono garanzia di sicurezza; Zelensky all’Onu: “Putin va fermato, la sicurezza si ottiene solo con le armi”; Gli ucraini vedono il bluff: dall’abbraccio a Putin a «riprendete» le terre.
Il discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace" - Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni dalla Rus ... Si legge su ilfoglio.it
Zelensky ai leader mondiali: "Dateci armi. L'Ucraina è solo la prima" - Non il diritto internazionale, non la cooperazione ma le armi decidono ... Si legge su iltempo.it