Zelensky | Diritto garantito solo con armi e amici potenti

25 set 2025

L’aula dell’Assemblea generale dell’Onu ieri non era gremita per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha aperto il secondo giorno, ma il suo messaggio è risuonato forte e chiaro: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Zelensky all'Onu: "Se si vuole la pace bisogna avere le armi: il diritto internazionale è al collasso"

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte

Assemblea Onu, la stilettata di Zelensky: "Nazioni Unite deboli, fanno solo dichiarazioni, il diritto internazionale? Fallito, servono le armi" - VIDEO

Zelensky: Il diritto internazionale non funziona, le armi sono garanzia di sicurezza; Zelensky all'Onu: "Putin va fermato, la sicurezza si ottiene solo con le armi"

zelensky diritto garantito armiIl discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace" - Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni  dalla Rus ... Si legge su ilfoglio.it

zelensky diritto garantito armiZelensky ai leader mondiali: "Dateci armi. L'Ucraina è solo la prima" - Non il diritto internazionale, non la cooperazione ma le armi decidono ... Si legge su iltempo.it

