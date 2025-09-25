L’aula dell’Assemblea generale dell’Onu ieri non era gremita per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha aperto il secondo giorno, ma il suo messaggio è risuonato forte e chiaro: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Zelensky: «Diritto garantito solo con armi e amici potenti»