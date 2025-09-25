Zelensky all’Onu | Non restate in silenzio Mosca espande lo scontro

Difronte al "collasso del diritto internazionale" e alla "debolezza delle istituzioni" "non ci sono garanzie di sicurezza, se non amici e armi". Completo nero d’ordinanza, la nuova ‘divisa’ gradita a Donald Trump, Volodymyr Zelensky dal palco della seconda giornata dell’ Assemblea generale dell’Onu lancia il suo avvertimento al mondo con l’invito a "non restare in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra ". "Dobbiamo usare tutte le nostre forze per costringere l’aggressore a fermarsi. E solo allora – sottolinea il presidente ucraino – avremo una reale possibilità che questa corsa agli armamenti non si concluda in una catastrofe per tutti noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

