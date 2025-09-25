Zelensky all’Onu | Non restate in silenzio Mosca espande lo scontro
Difronte al "collasso del diritto internazionale" e alla "debolezza delle istituzioni" "non ci sono garanzie di sicurezza, se non amici e armi". Completo nero d’ordinanza, la nuova ‘divisa’ gradita a Donald Trump, Volodymyr Zelensky dal palco della seconda giornata dell’ Assemblea generale dell’Onu lancia il suo avvertimento al mondo con l’invito a "non restare in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra ". "Dobbiamo usare tutte le nostre forze per costringere l’aggressore a fermarsi. E solo allora – sottolinea il presidente ucraino – avremo una reale possibilità che questa corsa agli armamenti non si concluda in una catastrofe per tutti noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Assemblea Generale Onu, la diretta del 24 settembre. Zelensky: “Pace dipende da tutti noi, non restate in silenzio”
#Onu #AssembleaGenerale #Zelesnky "Il diritto internazionale è al collasso. Le risposte #Nato alle interferenze russe nei cieli non sono sufficienti. La #Russia vuole espandere la guerra. Dobbiamo fare di tutto per fermare l'aggressore ora. Non restate in sile - facebook.com Vai su Facebook
Ormai sono convinto che quelli che vogliono la pace in Ucraina sono, in ordine: Xi, Modi, Putin, Trump Quello che vogliono la guerra, in ordine: Von der Leyen, Rutte, Starmer, Merz, Zelensky, Macron, Meloni - X Vai su X
