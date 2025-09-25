Zelensky all' Onu | la Crimea è un pezzo di vita dell' Ucraina
Nazioni Unite (New York), 25 set. (askanews) - "Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto possa essere facile prendersi un pezzo di un altro Stato", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quinto vertice della Piattaforma Internazionale per la Crimea, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Russia ha annesso la penisola ucraina della Crimea, sul Mar Nero, dopo un'operazione militare nel 2014 e ora controlla regioni dell'Ucraina orientale e meridionale dopo l'invasione su vasta scala di Mosca iniziata nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: zelensky - crimea
Zelensky pensa al passo indietro. Lasciare ai russi Donbass e Crimea
"Zelensky può mettere subito fine alla guerra, rinunci a Crimea e Nato". Zelensky è arrivato a Washington con i leader europei, Trump: "Incontro senza precedenti"
"Per mettere subito fine alla guerra rinunci a Crimea e Nato": Zelensky è arrivato a Washington con i leader europei, Trump: "Incontro senza precedenti"
Traduciamo: Zelensky informa Trump che l’Ucraina è pronta a lanciare una nuova offensiva che avrebbe bisogno del supporto di intelligence americano per avere successo. Come ogni offensiva l’elemento sorpresa é decisivo per il successo. Ma Trump cosa f - X Vai su X
Un incontro tra Putin e Zelensky, in questa fase, non avrebbe alcun senso e sarebbe soltanto tempo perso. Putin incontrerà Zelensky per chiudere il dialogo e non per avviarlo, cioè per ratificare un accordo e porre fine alla contesa. Il mio nuovo editoriale per s - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky all'Onu: "Se si vuole la pace bisogna avere le armi: il diritto internazionale è al collasso" - Il presidente dell'Ucraina nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "La risposta alle interferenze russe nel territorio Nato non è sufficiente" ... Da today.it
Ucraina, Zelensky: “Non abbiamo forza per riprenderci la Crimea”. Generale russo Moskalik ucciso in un attentato vicino a Mosca - Mosca, 25 aprile 2025 – Attentato oggi a Balashikha, vicino a Mosca, dove è stato ucciso il generale russo Yarolsav Moskalik, vice capo del Dipartimento per le operazioni dello Stato maggiore. Lo riporta quotidiano.net