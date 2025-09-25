Zazzaroni e le piroette su Allegri: «Ma quale cambiato, Chirurgia plastica giornalistica. Troppo facile adesso» Una delle trasformazioni giornalistiche più grottesche e ridicole, è quella dei ferventi anti-allegriani che adesso – di fronte al Milan delle tre vittorie consecutive – non sanno che pesci prendere e favoleggiano sull’Allegri cambiato. Si è aggiornato. Ha studiato. Ossia secondo Adani (e non solo), Allegri vince col Milan perché ha ascoltato loro. Un capolavoro di comicità. Un’arrampicata sugli specchi tutta da godersi. Per fortuna in Italia ci sono anche Zazzaroni e Caressa. Allegri è cambiato? Il Messaggio di Zazzaroni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

