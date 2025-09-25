Zanetti e il primo giorno con Mourinho | Ci chiama in sala video Troviamo la sua foto e un elenco

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zanetti ricorda con affetto Mourinho ai tempi dell'Inter. Un uomo forte, ma equo e in grado di leggere le partite come nessun altro, con una sola richiesta verso il gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zanetti - primo

zanetti primo giorno mourinhoZanetti e il primo giorno con Mourinho: “Ci chiama in sala video. Troviamo la sua foto e un elenco” - Un uomo forte, ma equo e in grado di leggere le partite come nessun altro, con una sola richiesta ... fanpage.it scrive

Inter, Zanetti: 'Vi racconto il primo contatto con Mourinho: mi chiamò e...' - presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha dichiarato: "Il primo incontro con Mourinho? Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Zanetti Primo Giorno Mourinho