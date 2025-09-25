L’alba dei nuovi manifesti con il volto di Luca Zaia ha rimesso al centro della scena politica veneta una certezza e una domanda. La certezza è che il governatore più amato d’Italia non ha intenzione di defilarsi: sarà capolista della Lega in tutte le province, con lo slogan “Veneto, sempre! L’impegno continua”. La domanda, invece, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Zaia capolista: uomini a rischio, donne favorite