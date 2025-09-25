Zaia capolista | uomini a rischio donne favorite
L’alba dei nuovi manifesti con il volto di Luca Zaia ha rimesso al centro della scena politica veneta una certezza e una domanda. La certezza è che il governatore più amato d’Italia non ha intenzione di defilarsi: sarà capolista della Lega in tutte le province, con lo slogan “Veneto, sempre! L’impegno continua”. La domanda, invece, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: zaia - capolista
Luca Zaia, gli 'orfani' in lacrime sui social: «Presidente non abbandonarci». Matteo Salvini: «Non credo andrà in pensione, spero faccia il capolista»
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi
Zaia capolista in Veneto, l’era del governatore continua oltre il mandato - X Vai su X
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi. Salvini: «Stefani sarebbe il più giovane governatore d'Italia» - facebook.com Vai su Facebook
Luca Zaia capolista, salve le donne. Posti a rischio per gli uscenti: chi sarà buttato giù dalla torre leghista? Tutti i nomi - A Treviso l’assessore regionale al Turismo Federico Caner o l’assessore comunale al Bilancio Riccardo Barbisan? Riporta ilgazzettino.it
Zaia capolista in Veneto, l’era del governatore continua oltre il mandato - Manifesti in tutte le province e centrodestra ancora senza candidato ufficiale: la Lega punta a blindare il consenso con il nome del presidente uscente in prima linea ... Segnala vicenzatoday.it