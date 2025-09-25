Zafferana Etnea 19enne arrestato per spaccio di droga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni, residente nel comune, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’ipotesi accusatoria sarà oggetto di valutazione in sede giudiziaria. L’operazione è frutto di una accurata attività investigativa, che ha visto l’impiego di militari in borghese e pattuglie disposte intorno all’abitazione del ragazzo, con l’obiettivo di impedirne la fuga. Il tentativo di fuga. Verso le 23.00, i Carabinieri hanno notato il 19enne uscire di casa e avvicinarsi a un’auto sospetta appena arrivata sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

