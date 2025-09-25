Zafferana Etnea 19enne arrestato per spaccio di droga
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni, residente nel comune, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’ipotesi accusatoria sarà oggetto di valutazione in sede giudiziaria. L’operazione è frutto di una accurata attività investigativa, che ha visto l’impiego di militari in borghese e pattuglie disposte intorno all’abitazione del ragazzo, con l’obiettivo di impedirne la fuga. Il tentativo di fuga. Verso le 23.00, i Carabinieri hanno notato il 19enne uscire di casa e avvicinarsi a un’auto sospetta appena arrivata sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: zafferana - etnea
Estate a Zafferana Etnea: con “Etna in Scena” due mesi di eventi tra musica, cultura e spettacolo
Al via a Zafferana Etnea, “Etna in Scena
Settembre sarà in concerto a Zafferana Etnea
Mario Venuti & Tony Canto. 04 Ottobre 2025 Zafferana Etnea (CT) Piazza Cardinale Pappalardo ore 21:00 Ingresso gratuito 05 Ottobre 2025 Marzamemi (SR) Piazza Regina Margherita ore 20:30 Ingresso gratuito Marco Medaglia - facebook.com Vai su Facebook
Zafferana Etnea: 19enne arrestato per spaccio di droga - I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 19enne, residente nel comune, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupef ... Lo riporta gazzettinonline.it