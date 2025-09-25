YouTube ha annunciato la formazione di un nuovo gruppo di creator che si interfaccerà direttamente con il Parlamento del Regno Unito. Un’iniziativa volta a dare voce agli interessi dei creatori di contenuti nelle decisioni politiche che riguardano il loro settore. Vi starete chiedendo: perché questa mossa? La risposta è semplice: dare finalmente un peso politico alla creator economy, anche se non tutti sono felici di questa scelta. Questa iniziativa segue la consultazione tra YouTube e le autorità di regolamentazione britanniche avvenuta all’inizio dell’anno. Il nuovo gruppo, denominato All-Party Parliamentary Group (APPG), fungerà da ponte tra i creator britannici e Westminster. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - YouTube vuole influenzare le politiche del Regno Unito (ed è già polemica)