YouTube introduce il pulsante per nascondere finalmente le schermate finali dei video
Una nuova funzione permette di eliminare temporaneamente i fastidiosi pop-up a fine video, migliorando la visione ma senza compromettere le performance dei creator, dice YouTube. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: youtube - introduce
YouTube introduce un’IA per identificare i bambini che si mascherano da adulti
Red Ronnie ci introduce alla quarta edizione di Malpensa Benessere questo weekend a Malpensa Fiere https://www.youtube.com/watch?v=VuzHr-EQgYY @follower - facebook.com Vai su Facebook
? IL #POSTPARTITA SHOW INTEGRALE SU ##YOUTUBE #JUVEBVB 4-4 PER CHI NON CO CREDEVA PIÙ… https://youtube.com/live/A33pdSxHwPU?feature=share… - X Vai su X
YouTube, il pulsante per nascondere i pop-up alla fine dei video - up alla fine dei video, offrendo agli utenti più controllo e meno distrazioni. Secondo msn.com
YouTube respinge le accuse di nascondere il pulsante "Salta annuncio" - YouTube ha risposto alle accuse di alcuni utenti che sostenevano che la piattaforma stesse cercando di nascondere il pulsante per saltare gli annunci pubblicitari. Segnala tomshw.it