Yoox continua la lotta a Bologna Nuovo presidio e 40 ore di sciopero | quando partono

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 25 settembre 2025 –  La lotta dei lavoratori di Yoox continua negli stabilimenti di Bologna. Dopo l'apertura arrivata al tavolo ministeriale, con l'azienda che si è detta disponibile a valutare strumenti alternativi ai 211 licenziamenti dichiarati a inizio settembre, i dipendenti del colosso dell'e-commerce di lusso tengono alta la guardia e continuano la mobilitazione, dichiarando 40 ore di sciopero, sia per la sede di Zola Predosa che per quella dell' Interporto. Il nuovo incontro a Palazzo Piacentini è programmato per il 2 ottobre, ma i sindacati hanno chiesto all'azienda di ritirare o sospendere i licenziamenti entro quella data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

