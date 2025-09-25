Yildiz Juve questa squadra ruota intorno al 10 | ma quando dovrà riposare chi lo sostituirà? Le idee che trapelano dalla Continassa
Yildiz Juve, questa squadra ruota intorno al 10: cosa filtra sul possibile vice del talento turco, le idee di Tudor. Tutto ruota intorno a lui. L’idea di calcio della Juventus di Igor Tudor ha un baricentro chiaro e definito: il talento di Kenan Yildiz. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato ha affidato al giovane fantasista turco le chiavi della fase offensiva, nominandolo fulcro e ispiratore della manovra bianconera. Nella visione di Tudor, Yildiz, il giovane classe 2005, è il giocatore deputato a legare il centrocampo e l’attacco, agendo da trequartista puro con la libertà di inventare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz quinto nel trofeo Kopa! La classifica completa del premio vinto da Yamal, ma che soddisfazione per la Juve: c’è anche un altro ex bianconero nella Top 10 - Yildiz quinto nel trofeo Kopa: tutti gli aggiornamenti sul premio e la classifica completa con tutte le novità sul bianconero La cerimonia del Pallone d’Oro di Parigi ha emesso il suo verdetto per il ... Si legge su juventusnews24.com