Yemen nuovi raid Idf su Sana' a Katz | Houthi non imparano lezione di Iran Libano e Gaza a ogni attacco reagiremo 7 volte più forte - VIDEO

Dopo l'attacco da parte dallo Yemen di ieri, che ha colpito Eilat ferendo oltre 20 persone, oggi Israele ha ripreso a bombardare Sana'a Nuovi raid Idf hanno pesantemente colpito la capitale dello Yemen, Sana'a, nella giornata di oggi. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha annunci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

