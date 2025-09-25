anticipazioni sul sequel “the beekeeper 2” con jason statham. Il film di grande attesa The Beekeeper 2 sta attirando l’attenzione degli appassionati del genere d’azione. Con protagonista Jason Statham, il sequel promette di portare sul grande schermo nuove avventure e colpi di scena. Dopo il successo ottenuto all’inizio del 2024 con il suo ruolo in un thriller d’azione diretto da David Ayer, l’attore britannico si prepara a tornare nei panni di un ex operativo in questa nuova produzione. La pellicola è prodotta da Miramax e distribuita da Amazon MGM Studios, confermando la solidità del progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Yara Shahidi e Jason Statham nel cast di Beekeeper 2