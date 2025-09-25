Yankee bond a 5 anni con cedola del 4,3% richieste 13 volte superiori all’offerta
Roma, 25 settembre 2025 – Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato delle obbligazioni a stelle e strisce e ottiene un successo senza precedenti nonostante i rendimenti in calo, ma decisamente appetibili, rispetto alle altre due emissioni. Ordini per oltre 19 miliardi di dollari, infatti, per il terzo Yankee Bond di Cdp che torna sul mercato dei capitali Usa con una emissione da 1,5 miliardi destinata a investitori istituzionali. Il bond paga una cedola annua lorda del 4,375% e ha una scadenza di 5 anni al 1° ottobre 2030. Il rating atteso è BBB+ per S&P e BBB per Fitch. I proventi raccolti saranno utilizzati, tra le altre finalità, per sostenere le esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso strumenti di export finance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
