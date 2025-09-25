Yacht o villa galleggiante? Le nuove sfide della nautica

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai giroscopi che fermano il rollio ai joystick di manovra, fino all’elettrico ma (molto) ragionato, le anteprime di Ferretti Group. 🔗 Leggi su Wired.it

yacht o villa galleggiante le nuove sfide della nautica

© Wired.it - Yacht o villa galleggiante? Le nuove sfide della nautica

In questa notizia si parla di: yacht - villa

Le vacanze di Mark Zuckerberg a Napoli, il mega-yacht da 300 milioni ancorato di fronte alla Villa Comunale

“Gli eredi non vogliono i suoi debiti”: il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli. Ecco a quanto ammonta il patrimonio, tra lo yacht e la villa da 60 stanze

Una mega villa galleggiante. Varato il super yacht da 67 metri - Viareggio, 23 maggio 2023 – L’anno nautico in scadenza (convenzionale) il prossimo 31 agosto, vede la produzione di yacht a Viareggio e nel suo distretto industriale col vento in poppa. Da lanazione.it

VisionE: lo yacht sostenibile che si trasforma in una villa galleggiante - È VisionE, l’imbarcazione di lusso, disegnata da Marco Casali, rivestita di pannelli solari scorrevoli, in grado di ampliare la superficie. Scrive motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Yacht Villa Galleggiante Nuove