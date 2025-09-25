Yacht o villa galleggiante? Le nuove sfide della nautica
Dai giroscopi che fermano il rollio ai joystick di manovra, fino all'elettrico ma (molto) ragionato, le anteprime di Ferretti Group.
Le vacanze di Mark Zuckerberg a Napoli, il mega-yacht da 300 milioni ancorato di fronte alla Villa Comunale
“Gli eredi non vogliono i suoi debiti”: il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli. Ecco a quanto ammonta il patrimonio, tra lo yacht e la villa da 60 stanze
Villa d'Este Style Vintage Yachting 2025 Dopo i fasti del Concorso d'Eleganza a fine maggio, il Grand Hotel Villa d'Este ha offerto un'altra cartolina senza tempo: riflessi d'acqua, legni lucidati e l'anima più raffinata del motorismo storico in versione acquatica.
Una mega villa galleggiante. Varato il super yacht da 67 metri - Viareggio, 23 maggio 2023 – L'anno nautico in scadenza (convenzionale) il prossimo 31 agosto, vede la produzione di yacht a Viareggio e nel suo distretto industriale col vento in poppa.
VisionE: lo yacht sostenibile che si trasforma in una villa galleggiante - È VisionE, l'imbarcazione di lusso, disegnata da Marco Casali, rivestita di pannelli solari scorrevoli, in grado di ampliare la superficie.