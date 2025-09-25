Xiaomi presenta novità per la smart home con robot TV Mini LED e smart camera

Durante l’evento di oggi, Xiaomi ha presentato Xiaomi Robot Vacuum 5 e 5 Pro, la TV S Pro Mini LED Series 2026 e la Smart Camera C701. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

