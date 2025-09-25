Xiaomi 15T Series ufficiale | fotografia Leica HyperOS e connessione offline

Xiaomi ha scelto la Germania per il suo evento globale di lancio dei suoi ultimi modelli presentando ufficialmente l’attesa Xiaomi 15T Series. La serie, composta da Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, si propone non solo come un aggiornamento tecnico, ma come una “ri-evoluzione” della linea T, spostando il focus da smartphone per trendsetter a dispositivi che uniscono tecnologia avanzata, imaging elevato e design ricercato. L’evento è stato anche l’occasione per svelare due nuove famiglie di tablet: la REDMI Pad 2 Pro Series e, per mercati selezionati, il compatto Xiaomi Pad Mini. Xiaomi consegna 300. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

