Xiaomi 15T Series ufficiale | fotografia Leica HyperOS e connessione offline
Xiaomi ha scelto la Germania per il suo evento globale di lancio dei suoi ultimi modelli presentando ufficialmente l’attesa Xiaomi 15T Series. La serie, composta da Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, si propone non solo come un aggiornamento tecnico, ma come una “ri-evoluzione” della linea T, spostando il focus da smartphone per trendsetter a dispositivi che uniscono tecnologia avanzata, imaging elevato e design ricercato. L’evento è stato anche l’occasione per svelare due nuove famiglie di tablet: la REDMI Pad 2 Pro Series e, per mercati selezionati, il compatto Xiaomi Pad Mini. Xiaomi consegna 300. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: xiaomi - series
Xiaomi Italia. . Acquista il bundle con Xiaomi 15T Series e prova a vincere le Nitto ATP Finals. 100€ di sconto per te con il codice XM15TMB - facebook.com Vai su Facebook
Xiaomi 15T Series: potenza, eleganza e....tanti vantaggi pensati per te! Scoprili subito! https://bit.ly/Xiaomi15T-Series… - X Vai su X
Xiaomi 15T Series ufficiale: tecnologia avanzata, fotocamere Leica e design premium [video recensione] - Xiaomi presenta la nuova Serie 15T: tecnologia avanzata, fotocamere Leica e design premium. Riporta cellulare-magazine.it
Xiaomi 15T Series ufficiale: fotocamere Leica, HyperOS 3 e comunicazioni anche senza rete - Xiaomi lancia la nuova 15T Series con fotocamere Leica, display da 6,83”, HyperOS 3 e funzioni di comunicazione anche senza rete. Secondo mistergadget.tech